«Мы прозвали его Иисус Христос». Чернышев впервые после смерти Заворотнюк вышел на лед в шоу Навки
Фигурист Петр Чернышев впервые появился на льду после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк — его супруга умерла 29 мая после нескольких лет борьбы с раком мозга. 53-летний спортсмен участвовал в шоу Татьяны Навки.
Что за шоу
Чернышев исполнил роль князя Потемкина в ледовой постановке «Вечера на хуторе 2.0» — в основу программы легло одноименное произведение Николая Васильевича Гоголя. Сама Навка играет в шоу Екатерину II, а главные роли исполняют другие знаменитые фигуристы: Камила Валиева (Одарка), Никита Кацалапов (Вакула), Виктория Синицина (Оксана), Елизавета Туктамышева (Солоха) и Повилас Ванагас (черт). Шоу проходит на московской арене «Мегаспорт» каждый день с 1 по 10 ноября включительно. Первые постановки состоялись в декабре 2023-го.
«Мы получили огромное количество лестных и теплых отзывов, сообщений и писем с просьбами повторить показы. И конечно, мы не могли оставить без внимания пожелания зрителей и решили провести небольшую серию повторных показов в ноябрьские даты. Надеемся, что наша сказка вновь подарит праздничное настроение, радость и веру в то, что мечты сбываются!» — приводятся слова Навки на сайте мероприятия.
Петр с Татьяной великолепно вжились в роли и исполнили несколько эмоциональных номеров. Публике особенно запомнился нежный вальс героев.
Чернышев отвлекался от горя тренировками
Как рассказывали родные Заворотнюк, до смерти актрисы фигурист репетировал роль по ночам, чтобы днем как можно больше времени проводить с больной женой. В период болезни Анастасии и после трагического дня Навка всегда была рядом с Петром и отмечала самоотверженность, с которой он боролся с трудностями.
«Мы прозвали Петра Иисус Христос — он взвалил все на свои плечи. На прощании и поминках мы смеялись и вспоминали счастливые моменты. Петр даже со смехом сказал, что это не проводы, а будто бы день рождения Насти», — говорила Навка в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.
Тем не менее после 29 мая на лед спортсмен больше не выходил. Впрочем, и совсем погрузиться в свое горе ему не дали. В августе шоу гастролировало в Сочи. Однако Навка заболела, ее роль в итоге исполнила Аделина Сотникова. А заняться организацией выступлений олимпийская чемпионка попросила именно Петра.
«Я оказался внепланово таким вспомогательным десантом, Татьяна Александровна заболела и попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище, которое великолепно прошло этой зимой в Москве», — приводит слова Чернышева ТАСС.
И вот спустя пять месяцев Петр снова на льду в образе Потемкина.