Большое интервью олимпийской чемпионки.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова дала большое интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец. Фигуристка затронула много личных тем, про которые ранее не говорила. Например, про желание дружить с Евгенией Медведевой.

О работе ведущей: «Из-за случая с «безызбежно» были слезы»

Мы все учимся на своих ошибках. Не встречала я человека, который ни разу в жизни не ошибался. Я поняла все, приняла, сделала выводы. Я работаю с преподавателем (над техникой речи. — Прим. «СЭ») и над актерским мастерством. Давайте разберем на примере «безызбежно». Во-первых, такое слово есть. Даже если его нет — о'кей.

Но кто-то же придумал «вилка» или «ножик» (реакция на то, что ее называют «королевой неологизмов». — Прим. «СЭ»). Понятно, что я делаю выводы, прорабатываю эти ошибки. У меня сначала был гнев, я очень расстраивалась, были слезы из-за этого случая. Но потом я решила: уже это сделала, да, ляпнула полную чушь, можно над этим посмеяться. Я сделала мерч. Продался просто на ура. Над собой посмеяться тоже нужно, порой это бывает путь к развитию.

Что касается моего первого опыта на «Ледниковом периоде», тогда я еще выступала. Думала, ставить карьеру на паузу или нет. В итоге решила, что поставлю, — был большой шквал негатива, многие поддерживали. Я думала: а что делать дальше, в чем я сильна кроме спорта? И очень здорово, что мне предложили вступить в команду «Ледникового периода» как ведущей. У меня было много сомнений, я понимала — плохо говорю. Мне легче выражать чувства движениями, танцем, нежели словами. Я плохо говорила: понимаю и принимаю это. Работаю над проблемой.

В комментариях очень часто пишут «Бузова № 2». Я этим горжусь, для меня это похвала. Она через многое прошла и не останавливается, а двигается дальше. Оля меня поддерживала на «Ледниковом периоде», это меня мотивировало».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О словах Тарасовой и Гришина на Олимпиаде: «Это непрофессионализм»

«Вначале, естественно, это обида, непонимание — почему так? Но потом я начала анализировать, почему так произошло. Это их право (о критике со стороны комментаторов. — Прим. «СЭ»). Да, это непрофессионализм (комментирование Тарасовой и Гришина на Олимпиаде-2018. — Прим. «СЭ»). Я сейчас это понимаю.

Но надо понимать, что Женя (Медведева. — Прим. «СЭ») хорошо с ними общалась, они давно ее знали, все равно какая-то эмпатия у них была. Личные хорошие отношения, а я никого не знала, я предпочитаю сидеть в номере, ни с кем не общаться».

Дмитрий Губерниев и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О Губерниеве: «Он точно ко мне неравнодушен»

«Он точно неравнодушен ко мне (Дмитрий Губерниев. — Прим. «СЭ»). Передаем ему привет: привет! Здравствуйте! Я все поняла, приняла, сделала выводы. Работаю сейчас с преподавателями по технике речи и актерскому мастерству».

Об отношениях с Евгенией Медведевой: «Всегда хотела с ней дружить»

«Мы с Женей тренировались в одной команде и видели, насколько мы хорошо готовы, видели весь тренировочный процесс друг друга: с чем мы сталкивались, с какими трудностями. Мы жили рука об руку. У нас были какие-то эмоциональные качели, если сейчас новомодным сленгом сказать. Но я могу рассказать эту историю. Нас подружила Рита Мамун. После Олимпиады мы долгое время не общались. На Олимпиаде в Пекине в 2022-м из-за правил нам нельзя было выходить из отеля. А если ездить, то в машинах, даже окна нельзя было открывать. До арены, отработал и обратно.

Мы там уже около двух недель были, нам было настолько скучно. И Рита Мамун говорит: че, давайте посидим, пообщаемся? И вот так у нас отношения вроде наладились. Мы в Москве еще общались, а потом — все. Непонятно из-за чего — ни ссоры, ничего не было. Может, я ей напоминаю о чем-то плохом. Просто почему — мне непонятно...

Я всегда хотела дружить с Женей. Даже интервью, которое я давала, где говорила, что мы подруги... Я говорила искренне. Я всегда говорю искренне, я никогда не буду юлить, лучше я промолчу. И мне всегда хотелось дружить с ней. Она, наверное, расскажет, что у нее внутри (сейчас девушки даже не здороваются. — Прим. «СЭ»)».

Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец. Фото скриншот из передачи Надежды Стрелец

О гранте на 75 миллионов рублей: «Это моя ошибка, не проконтролировала все»

«На последней репетиции «Хранителей времени» (шоу Алины Загитовой. — Прим. «СЭ») я поняла, что не хочу останавливаться на этом. Мы с командой подумали, какой проект хотели бы сделать следующим, и начали смотреть, какие же инфоповоды в следующем году. Так, есть «Алые паруса». Но сначала мы увидели, что у Александра Грина, написавшего эту книгу, будет юбилей. А мне подходит образ Ассоль.

31 августа у меня было финальное шоу, после этого мы начали готовить заявку на грант — последнюю можно было сделать 10 сентября. Ее готовят месяц, два, три. А у нас получилось так, что за 10 дней решили подать. Это была моя ошибка, я не проконтролировала все. Но я и не знала многого. Потому что это мой первый опыт. Да, я полностью принимаю эту ошибку. Безусловно, у нас будут спонсорские средства, и свои я вложу тоже. Я вкладываю не только свои силы, душу, время, нервы, но и финансы. Это большие деньги, огромные деньги, я это прекрасно понимаю».

О слухах о романе с Егором Кридом: «Я просто пришла на день рождения»

«Я просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал. Нет, это не были отношения. Кстати, у него очень приятные родители, мы хорошо пообщались. Сейчас я свободна. Были ли отношения с известными спортсменами? Возможно, да. Возможно, нет».