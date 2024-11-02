Биография Татьяны Тотьмяниной: олимпийское золото и онкология

История российской фигуристки из Перми, которая покорила Турин.

Татьяна Ивановна Тотьмянина

Дата рождения: 2 ноября 1981 года

Место рождения: Пермь (СССР)

Рост: 161 см

Вид спорта: фигурное катание, парное катание

Супруг: Алексей Ягудин

Детство и юность Татьяны Тотьмяниной

Татьяна Тотьмянина родилась 2 ноября 1981 года в Перми. В детстве у девочки было слабое здоровье, врачи рекомендовали ей занятия спортом. По этой причине мать Наталья, которая в юности увлекалась фигурным катанием, привела четырехлетнюю дочь на лед. Первым тренером Тани стал Андрей Кислухин, а преподавателем по хореографии — бывшая прима Пермского театра оперы и балета Виктория Степанова.

Тотьмянина хорошо училась в школе. Девочка старалась не получать троек, так как в противном случае мать в качестве наказания не пускала ее на тренировки.

Когда Татьяне было 14 лет, семья переехала в Санкт-Петербург. Наталье пришлось много работать, чтобы ее дочь могла заниматься фигурным катанием у известного тренера Натальи Павловой. Женщина бралась за любую работу, даже была уборщицей, хотя в Перми трудилась в проектном институте. Семья жила скромно — был период, когда у матери и дочери была одна пара обуви на двоих, поэтому из дома они выходили по очереди.

После окончания школы фигуристка поступила в Государственную академию физкультуры имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Татьяна начинала в фигурном катании как одиночница, но в 1995 году на чемпионате России познакомилась с выступавшим в парном катании Максимом Марининым. Как раз в этот период он не мог найти партнершу. Фигуристка встала в пару к Маринину в 1996-м — оба начали тренироваться у Натальи Павловой во дворце спорта «Юбилейный».

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Фото Global Look Press

Спортивная карьера Татьяны Тотьмяниной

В 1999 году Тотьмянина и Маринин заняли третье место на чемпионате России в Москве. Это позволило Татьяне и Максиму войти в состав национальной сборной. На международной арене спортивная пара дебютировала хорошо: на чемпионате Европы-1999 в Праге стала пятой, а на чемпионате мира-1999 — седьмой.

После начала выступлений на взрослом уровне Тотьмянина и Маринин поругались со своим тренером и приняли решение уйти к Тамаре Москвиной. Однако из-за скандала с Натальей Павловой переход не состоялся. В 2001-м Татьяна и Максим перебрались в США к Олегу Васильеву. Специалист вместе с хореографом Джузеппе Арену изменил стиль пары.

Вместе с новым тренером Тотьмянина и Маринин завоевали серебряные медали чемпионата Европы-2001. Через год российские фигуристы взяли золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году Тотьмянина и Маринин стали четвертыми, уступив медали своим главным конкурентам — Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо из Китая.

В период с 2002 по 2006 год Тотьмянина и Маринин брали золотые медали чемпионата Европы. На чемпионате мира-2003 российскую пару вновь обошли китайцы Сюэ и Хунбо, как итог — серебро. Но последующие два года Татьяна и Максим брали золото ЧМ.

В 2004 году во время этапа серии «Гран-при» Skate America в Питтсбурге Тотьмянина получила серьезную травму. Фигуристка ударилась головой об лед после неудачной поддержки партнера. Около 20 минут Татьяна находилась без сознания и была экстренно госпитализирована. Врачи диагностировали у россиянки сотрясение мозга второй степени и множественные гематомы. Однако через две недели спортсменка вернулась на лед. При этом некоторое время фигуристка носила темные очки из-за синяков.

Главный успех Тотьмяниной и Маринина — золото Олимпийских игр-2006 в Турине. Российская пара вышла в лидеры после короткой программы — 68,64 балла против 64,72 у Чжан Дань и Чжан Хао. В произвольной программе Татьяна и Максим выступали предпоследними, а китайская пара — последней. Интрига сохранялась до завершения соревнований. Россияне откатали программу без ошибок и получили высокий балл — 135,84. Дань упала после выброса с четверного сальхова, что не позволило китайцам претендовать на золото.

После победы на Олимпиаде российские фигуристы взяли паузу в карьере, а потом не вернулись в большой спорт.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Фото Global Look Press

Достижения Татьяны Тотьмяниной (в паре с Максимом Марининым)

Олимпийская чемпионка (2006)

Чемпионка мира (2004, 2005)

Серебряный призер чемпионата мира (2001, 2002)

Победитель финала «Гран-при» (2003, 2006)

Серебряный призер финала «Гран-прио (2004)

Чемпионка Европы (2002, 2003, 2004, 2005, 2006)

Серебряный призер чемпионата Европы (2000)

Чемпионка России (2003, 2004, 2005)

Серебряный призер чемпионата России (2001)

Бронзовый призер чемпионата России (1999, 2000, 2001)

Кавалер Ордена Почета (2007)

Татьяна Тотьмянина и Вячеслав Чепурченко на шоу «Ледниковый период». Фото Первый канал

Жизнь Татьяны Тотьмяниной после спорта

После завершения спортивной карьеры Тотьмянина принимает активное участие в различных ледовых шоу.

В 2007 году вместе с Марининым попала в скандал из-за отказа участвовать в гастрольном туре Евгения Плющенко. Причина — переход в шоу «Ледовая симфония» Ильи Авербуха. Плющенко даже грозился подать в суд, так как контракты с Татьяной и Максимом были подписаны, но конфликт удалось решить.

С 2007 года Тотьмянина является постоянной участницей телевизионного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В разные сезоны ее партнерами были певцы Никита Малинин и Саша T-Killah, телеведущий Леонид Закошанский, актеры Оскар Кучера, Артур Смольянинов, Михаил Гаврилов и Иван Колесников, футболист Руслан Нигматуллин.

В 2009-м фигуристка попробовала себя в актерской профессии. Спортсменка снялась в сериале «Жаркий лед» и сыграла фигуристку. Также олимпийская чемпионка в 2014 году согласилась на откровенную фотосессию для мужского журнала Playboy.

Татьяна Тотьмянина. Фото Global Look Press

Онкология Татьяны Тотьмяниной

В 2019 году у олимпийской чемпионки обнаружили новообразование в желчном пузыре. Тотьмянина перенесла лапароскопическую операцию.

«Пациентка госпитализирована для выполнения лапароскопической холецистэктомии со срочным гистологическим исследованием. Почему срочным? Для того чтобы узнать интраоперационно, то есть во время операции, есть опухоль или нет. Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объем операции увеличился. Результат срочной гистологии — признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено», — рассказывал заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы Данил Подлужный.

После операции Татьяна быстро восстановилась и вскоре вышла на лед. Фигуристка приняла участие в юбилейном вечере Игоря Крутого.

Тотьмянина регулярно проходит медобследования. Врачи нашли в желчном пузыре спортсменки некие образования еще в 2017-м, однако тогда хирургическое вмешательство не требовалось. В 2019-м образования начали увеличиваться, что стало отражаться на самочувствие чемпионки.

«Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность рака — 50 на 50. Сказали это напрямую. Но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100 процентов определить нельзя», — рассказал в программе «Центральное телевидение» Алексей Ягудин, муж Татьяны.

Как стало известно после операции, по результатам анализов у фигуристки не обнаружили признаков онкологии.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с детьми. Фото соцсети

Личная жизнь Татьяны Тотьмяниной

В 2001-м у Тотьмяниной был роман с тренером Олегом Васильевым. Несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, влюбленные собирались пожениться, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Между Татьяной Тотьмяниной и олимпийским чемпионом в одиночном катании Алексеем Ягудиным завязался роман во время гастролей с ледовым шоу Ильи Авербуха. Ягудин всегда имел славу ловеласа, ему было тяжело привыкнуть к постоянству. Поэтому на ранних этапах отношений фигуристы то сходились, то расходились.

«Мы с Лешей уже начали жить вместе. Как-то прихожу домой — он собирает вещи. «Ты куда?» — «Никуда, просто мне так хорошо. И страшно». Мы расстались... Хотелось застрелиться. Тогда мама еще была жива, все мои слезы достались ей», — рассказывала Тотьмянина в интервью «АиФ».

Однажды Ягудин ушел к солистке группы «Фабрика» Александре Савельевой. Но вскоре фигурист понял, что этот шаг был ошибкой. Спортсмен предпринял множество попыток, чтобы вернуть Тотьмянину. В итоге Татьяна его простила.

Вскоре пара поняла, что хочет завести детей. В 2009-м у фигуристов родилась девочка Елизавета, а в 2015-м на свет появилась их вторая дочь, которую назвали Мишель. Ягудин признавался, что всегда мечтал о дочерях. Когда Тотьмянина была беременна первым ребенком, в автокатастрофе погибла ее мать. Алексей поддерживал возлюбленную, а после родов взял уход за ребенком на себя.

Несмотря на наличие двоих детей, Ягудин и Тотьмянина не торопились отправляться в ЗАГС. Только в 2019 году во время гастролей в Красноярске фигуристы расписались.

«По сути, мы поженились, чтобы нас перестали донимать вопросами, касающимися формального статуса. Кстати, предложение я Тане сделал в Новый год. Сами понимаете, я был на небольшом допинге, что облегчило этот поступок. Потом, 1 января, она у меня спросила: «Помнишь все? Не надо напоминать?» — цитирует Ягудина «АиФ».

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