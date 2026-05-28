Петросян выступит в одном шоу с Шайдоровым, Хендрикс, Сизероном и Бодри

Организаторы ледового шоу «Мировые звезды фигурного катания» в Ереване объявили список участников.

В столицу Армении приедут чемпионка России Аделия Петросян, олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров, французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, чемпионка Европы Луна Хендрикс, Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляющие Грузию, чемпионка Европы Анастасия Губанова и другие.

Специальным гостем на этом шоу станет композитор и скрипач Эдгар Акопян.

Ведущими мероприятия будут двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева и журналист Карен Адамян.