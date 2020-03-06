Российский фигурист Илья Яблоков после исполнения произвольной программы на чемпионате мира среди юниоров отметил, что крайне недоволен своим выступлением. По сумме двух программ 16-летний фигурист, заменивший победителя юниорского первенства России Даниила Самсонова, набрал 201,16 балла.

— Очень недоволен «бабочкой» на тройном флипе, которых раньше не допускал на соревнованиях, — сказал Яблоков. — Поспешил, немного не подумал. Плюс тройные аксели получились не очень хорошо, да и четверной тулуп не доработан. Какую оценку поставлю себе? Два или три. За произвольную — «двойку», за короткую — «четверку». Под конец программы сегодня понял, что расслабляться нельзя никогда. (Екатерина Беспалова)