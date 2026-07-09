ФФККР устроит повторные прокаты юниорской сборной России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила провести повторные контрольные прокаты юниорской сборной страны, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, первые прокаты юниоров пройдут с 28 по 31 июля в закрытом формате. Их цель — оценить форму и программы фигуристов, которые претендуют на участие в этапах международного юниорского Гран-при.

Позднее ФФККР планирует провести еще одни прокаты, но уже с доступной телетрансляцией. Мероприятие пройдет в Новогорске.

С 3 по 6 августа специалисты федерации будут просматривать танцы на льду, с 10 по 13 августа — парное катание, с 17 по 20 августа — одиночное катание.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов в нейтральном статусе до международных стартов. Допуск получили как взрослые спортсмены, так и юниоры. Россияне получили по 1 квоте во всех 4 видах на первом этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане, 3 квоты — в Бангкоке и 1 квоту — в Анкаре.