Плющенко — о переходе сына в Азербайджан: «В России он никому не нужен. Все говорили, что не тянет»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко прокомментировал переход сына Александра в сборную Азербайджана.

«Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания.

Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать. Быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов», — сказал Плющенко в комментарии «Лотус Медиа».

В мае стало известно, что 13-летний спортсмен будет выступать под флагом Азербайджана. Исполком ФФККР дал спортсмену открепление. 1 июля сообщалось, что Плющенко-младший получил от ISU разрешение выступать за Азербайджан на международной арене.