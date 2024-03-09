Стали известны члены жюри турнира шоу-программ «Русский вызов»-2024

Стало известно, кто вошел в состав членов жюри на турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2024.

Оценивать прокаты будут хореограф Егор Дружинин, артист балета Кимин Ким, актриса Виктория Исакова, оперная певица Аида Гарифуллина, балетмейстер Борис Эйфман, актер Сергей Безруков и хореограф Алла Сигалова.

Второй в истории турнир по шоу-программам «Русский вызов» проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». В прошлом году соревнование выиграл олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира.