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10 июля, 20:17

Российская фигуристка Захарова пройдет стажировку в США

Руслан Минаев

Российская фигуристка Мария Захарова пройдет двухнедельную стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна в США. 18-летняя спортсменка будет работать над скольжением и презентацией.

«Проходит ли Мария Захарова стажировку у Рафаэля Арутюняна сейчас? Да, проходит в течение двух недель. Предложила федерация фигурного катания России в лице Антона Тариэльевича Сихарулидзе, спасибо ему огромное. В большей степени будут работать над скольжением, презентацией, над всем по чуть-чуть», — цитирует ТАСС тренера спортсменки Анну Цареву.

Захарова является бронзовым призером чемпионата России.

Источник: ТАСС
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Мария Захарова
Фигурное катание
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