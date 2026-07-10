Российская фигуристка Захарова пройдет стажировку в США

Российская фигуристка Мария Захарова пройдет двухнедельную стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна в США. 18-летняя спортсменка будет работать над скольжением и презентацией.

«Проходит ли Мария Захарова стажировку у Рафаэля Арутюняна сейчас? Да, проходит в течение двух недель. Предложила федерация фигурного катания России в лице Антона Тариэльевича Сихарулидзе, спасибо ему огромное. В большей степени будут работать над скольжением, презентацией, над всем по чуть-чуть», — цитирует ТАСС тренера спортсменки Анну Цареву.

Захарова является бронзовым призером чемпионата России.