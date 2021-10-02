Лутфуллин победил на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске
16:01
Российский фигурист Глеб Лутфуллин победил на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске. По сумме двух программ он набрал 231,26 балла.
Второе место занял Михаил Шайдоров из Казахстана (207,03).
Еще один россиянин Егор Рухин совершил несколько ошибок в произвольной программе, по сумме двух выступлений набрал 202,28 балла и занял третье итоговое место.
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