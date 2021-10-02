Акатьева сделала три квада и тройной аксель в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Польше. Видео
11:51
Российская фигуристка Софья Акатьева одержала победу на этапе юниорской серии «Гран-при» в Гданьске (Польша).
В произвольной программе 14-летняя спортсменка исполнила тройной аксель с помаркой на выезде, затем прыгнула каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов, тройной риттбергер, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, каскад тройной флип — тройной тулуп, а также тройной лутц.
За выступление Акатьева набрала 153,73 балла, по сумме программ на ее счету 225,64 балла. Фигуристка выиграла второй этап серии юниорского «Гран-при» в карьере.
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