Фигуристка Анастасия Зинина, рассказавшая о пережитых попытках суицида и изнасилования, в интервью «СЭ» поделилась опытом работы с психологом, который помог спортсменке справиться с мыслями о возможных неудачах и страхом перед возвращением к ледовым тренировкам.

— А как вы считаете, насколько психологическое состояние спортсмена может повлиять на его карьеру? Может, работали когда-нибудь со спортивным психологом?

— Проблемы возникают тогда, когда появляются мысли: «А вдруг не получится?» Я прорабатывала этот момент с психологом еще год назад, когда была история с коронавирусом и его осложнениями. После этого психологически было тяжело возвращаться на лед, заново восстанавливать все элементы. Ничего не хотелось делать. Психолог просто помог направить мысли в нужное русло, чтобы они тебя не съедали изнутри, а, наоборот, воодушевляли и вдохновляли на работу, — сказала Зинина.

Ранее 17-летняя фигуристка рассказала, что пережила несколько попыток суицида и один раз едва не подверглась изнасилованию.