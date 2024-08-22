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«Сейчас я счастлива». Фигуристка Зинина — о видео про суицид и возвращении

Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Софья Щудрина
Корреспондент
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Анастасия Зинина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анастасия Зинина рассказала «СЭ» о подготовке к сезону, работе с психологом и необычном увлечении.

С июня 2022 года бывшая фигуристка «Ангелов Плющенко» Анастасия Зинина тренируется в СК «Армия фигурного катания» под руководством Алексея Василевского. 17-летняя спортсменка заработала репутацию перспективной квадистки еще в сезоне-2022/23, заняв 6-е место на чемпионате России и преодолев отметку в 200 баллов по сумме двух программ.

Казалось бы, успешный старт взрослой карьеры, щедрые оценки судей и выросшая фан-база могли бы обеспечить Анастасии звездное будущее. Однако одно неудачное падение на Кубке Первого канала выбило ее из обоймы, заставив болельщиков всерьез волноваться о здоровье спортсменки. Зинина пропала с радаров и почти не появлялась на турнирах, но недавно громко вернулась — в социальных сетях поделилась видео, где рассказала о пережитых попытках суицида и изнасилования. Это признание вызвало общественный резонанс, однако Анастасия поспешила заверить всех, что трудные времена уже пройдены и беспокоиться не о чем.

«СЭ» пообщался с фигуристкой и узнал о том, как ей удалось наладить свое психологическое состояние и каковы планы на сезон.

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Восстанавливаем четверной тулуп

— На Кубке Первого канала вы получили серьезную травму, затем были осложнения, многие болельщики беспокоились о вашем здоровье. Как сейчас самочувствие?

— Это было довольно давно, два года уже прошло. Тогда ничего страшного не случилось, просто неудачно упала. Сейчас все хорошо, травма больше не беспокоит, тем более что у меня было много времени на ее залечивание, сейчас никаких ограничений в тренировках уже нет.

— Каково вернуться на лед после длительного перерыва? Вы рассказывали в соцсетях, как было непросто: онемение конечностей, страх. Как вы удержались, что вас мотивировало?

— Такие ощущения возникают буквально на первой тренировке. Ты все равно немного забываешь, как себя чувствовать на льду. Но есть такая вещь, как мышечная память, благодаря которой все очень быстро вспоминается. Просто нужно каждый день накатывать все элементы, тогда будет легче.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— А в тот период, когда вы не тренировались, вас много поддерживали? Близкие, конкурентки?

— Когда упала, мне много кто писал слова поддержки. Выкладывали посты, присылали подарки. Но я не могу сказать, что очень долго была без тренировок, буквально неделю.

— Какие ожидания от нового сезона, что будете делать с программами?

— Новых постановок не будет, у меня остались старые короткая и произвольная программы. Я не так много выступала с ними в прошлом сезоне, из-за чего не совсем удалось раскрыть эти образы, поэтому они остаются. Подготовка планомерная, накатываем обе программы, все восстанавливаем, в том числе и четверной тулуп. В общем, работаем к сезону.

— То есть планы на исполнение элементов ультра-си имеются?

— Да, конечно. Я очень люблю учить что-то новое и показывать это на соревнованиях.

— Есть ли какой-то образ мечты, который вы бы очень хотели воплотить на льду, но пока не выпадал шанс? Как у Жени Медведевой — Кармен.

— Не могу сказать, что эта мечта у меня с давних пор, но на сборах в июле я посмотрела достаточно тяжелый фильм «Реквием по мечте». Я хочу рассказать со своей стороны фактически такую же историю, но немного интерпретировать ее, чтобы она не была слишком тяжелой и депрессивной. Мне безумно понравилась музыка, хочется посвятить программу не только теме наркотической зависимости, как это показано в фильме, но и зависимости от общественного мнения, то есть показать разные ее виды. О том, как человек становится более свободным, не имея никаких зависимостей.

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Ничего не хотелось делать

— Недавно в социальных сетях вы поделились видео, где рассказали о тех жизненных трудностях, через которые вам довелось пройти. Да, вы говорили, что проблемы в прошлом, но все же — нет причин беспокоиться о вашем здоровье?

— Сейчас в моей жизни все прекрасно, я безумно счастлива — занимаюсь любимым делом, у меня все хорошо в семье. Проблемы были в прошлом, и я не думаю, что к этому нужно возвращаться. Если слишком часто обращаться к прошлому, то не будешь жить настоящим. Что было, то было.

— А как вы считаете, насколько психологическое состояние спортсмена может повлиять на его карьеру? Работали когда-нибудь со спортивным психологом?

— Проблемы возникают тогда, когда появляются мысли: «А вдруг не получится?» Я прорабатывала этот момент с психологом еще год назад, когда была история с коронавирусом и его осложнениями. После этого психологически было тяжело возвращаться на лед, заново восстанавливать все элементы. Ничего не хотелось делать. Психолог просто помог направить мысли в нужное русло, чтобы они тебя не съедали изнутри, а, наоборот, воодушевляли и вдохновляли на работу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Говорят, что наш главный критик — это мы сами.

— Честно говоря, в этом и заключается моя слабость: когда что-то случается, я начинаю погружаться в эту проблему, обдумывать, и уже кажется, что случилась непоправимая катастрофа, я ничего уже не смогу исправить. А потом думаю: «Настя, стоп, еще ничего не случилось, а ты уже столько всего надумала... Давай решать проблемы по мере их поступления!»

— В Telegram есть видео, где вы проводите время на конюшне с лошадьми. Давно увлекаетесь конным спортом? Это тоже некая терапия?

— Меня с детства тянуло к лошадям, начиная с игрушек и заканчивая желанием купить конюшню. Я всегда рисовала лошадей, у меня на них фетиш, если можно так сказать. (Смеется.) Ледовым тренировкам конный спорт не мешает, потому что я занимаюсь по часу в выходной. Это не такая большая нагрузка, скорее это даже психологическая разгрузка, потому что ты общаешься с животным и пытаешься наладить с ним контакт. Если оно тебя слушается и ты можешь заставить его делать то, что тебе нужно, то после тренировки уже легче заставить работать себя. Ведь себя ты хорошо знаешь, это не какое-то неизвестное стокилограммовое существо, которое тоже имеет свой характер. (Смеется.)

— Настя, вы сейчас счастливы?

— Да, на сто процентов!

Софья Щудрина

Фигурное катание
Анастасия Зинина
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