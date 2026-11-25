Энберт: «Обидно, что Валиевой не будет на чемпионате России. Это серьезный конкурент для любого фигуриста»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт прокомментировал «СЭ» непопадание Камилы Валиевой в предварительный состав участников на чемпионат России по фигурному катанию 2027 года.

«Обидно, что Камилы не будет на чемпионате России, учитывая, что она после возвращения восстановила четверные и показала прекрасное катание на контрольных прокатах. Ее катание до сих пор вызывает восхищение. Хотелось увидеть на чемпионате России, как она все это соединит — катание и прыжки. Но, к сожалению, ее не будет. Это серьезный конкурент для любого соискателя на роль лидера сборной», — сказал Энберт «СЭ».

Чемпионат России пройдет с 17 по 20 декабря в Челябинске. Ранее ФФККР изменила критерии отбора спортсменов на чемпионаты Европы и мира, согласно которым победа на чемпионате страны больше не гарантирует попадание на эти соревнования.