ФФККР изменила критерии отбора: победа на чемпионате России больше не гарантирует попадание на ЧЕ и ЧМ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) изменила критерии отбора спортсменов на чемпионаты Европы и мира.

Соответствующий документ был утвержден 6 ноября и опубликован на официальном сайте организации.

«В случае максимального допуска на чемпионат Европы, чемпионат мира в состав соответствующих сборных команд включаются спортсмены, занявшие на чемпионате России 1 и 2 места.

В случае допуска одного или двух спортсменов/пар в состав соответствующих сборных команд включаются спортсмены, показавшие высокие спортивные результаты на чемпионате России и международных соревнованиях первой половины спортивного сезона», — говорится в документе.

В предыдущей редакции правил при наличии одной или двух квот в состав сборной включались чемпионы России. Теперь победа на национальном первенстве сама по себе не гарантирует попадание на международные турниры.

При формировании состава ФФККР также может учитывать результаты других соревнований, в том числе этапов и финала Гран-при, Кубка России и турниров серии «челленджер».

Окончательные составы сборных будут утверждаться исполкомом ФФККР по рекомендации тренерского совета.