Секс победил «блат». Но дочь Тутберидзе под свист трибун все равно едет на Олимпиаду

Ритм-танец на чемпионате России резко накалил обстановку в «Юбилейном».

Чемпионат России. Танцы на льду

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 93,61

2. Александра Степанова/Иван Букин — 88,76

3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 83,99

Вот и начало происходить то, чего ждали полсезона. Рубка за третье место в танцевальной сборной, где есть одна пара и много остальных. В этом уже не сомневается никто. Вопрос, справедливо ли.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тутберидзе пришла на соревнования

Появление Этери Тутберидзе у бортика прямо перед началом ритм-танца говорило о многом. Вчера в «Пусть говорят» она назвала дочь Диану Дэвис своей единственной фавориткой. А сегодня ее не было на своем ученике Егоре Рухине (последнее место в короткой программе мужчин), зато она провожала дочь в путь до Пекина. Правда, когда Диана и Глеб начали танцевать, стеснительно скрылась в подтрибунке.

Но даже если бы Тутберидзе уехала сегодня на «Сапсане» в Москву, ее незримое присутствие трибуны явно почуяли. Если не за судейским столиком, то где-то над дворцом. 83,99 — открыли программу Дэвис/Смолкин. Хорошие, рекордные баллы — и вполне нормальные для домашнего старта, если нормально выстроена планка.

Арина Ушакова и Максим Некрасов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Свист трибун

Однако дальше в «Юбилейном» творился хаос. За Дианой и Глебом катались одна за другой пары-конкуренты в борьбе за бронзу — и бились об отметку в 80, как об стенку из петербургского гранита. На Загорски и Гуррейро нервы трибун сдали. Увидев 79,36 балла, люди свистели, улюлюкали, и даже канадский комментатор Тед Бартон был заметно удивлен. Женщины в годах кричали: «Мало!» — и это явно не были фанатки Ольги Бузовой, которые пытаются вспомнить песню про половины.

Совсем «убили» Скопцову и Алешина. Им поставили лишь 75,36. Возможно, они были сегодня не идеальны — на разминке Скопцова упала, а затем столкнулась с Лизой Худайбердиевой. На тренировке повредила колено еще в одном завале. Но их скорость была ну не на 75. На 81, может быть, 79, но не на 75.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Секс Степановой и «блат» Смолкина

Выдохнуть могли Степанова и Букин. Их второе место вне угрозы — 88,36. Наконец-то чемпионов России поддержали, но многое для этого сделала сама пара. Добавила сексуальности в костюмы — Александра всегда великолепна, но сегодня убить эту пару было равно признаться в непонимании эстетики. Может быть, помог и Николай Морозов, который корчил гримасы и прыгал у бортика, как колдун, ведущий под гипнозом жертву. Хотя в данном случае скорее обратившегося к нему клиента.

Синицина и Кацалапов соревновались в своей лиге и получили 93,61. Чуть меньше Пападакис и Сизерона на чемпионате Франции, что логично.

Вряд ли кто-то поставит сейчас на бронзу одного из соперников Дэвис — Смолкина. Но вопрос о справедливости совсем не такой однозначный, как считают трибуны. Да, нет у этой пары 5 баллов преимущества над остальными. Но в этом ли справедливость? Как сказала одна из коллег — я бы дала дочери Тутберидзе третье место чисто за заслуги ее мамы. И кто докажет, что это тоже несправедливо? Да и программы у них объективно сильные, и перспективы большие, осязаемые.

Но что точно — сами ребята реагируют на ситуацию с достоинством. И даже не постеснялись сказать журналистам, что блатные. Как говорится, зато честно.

— Мне нравится кататься первым — отказался, и можно смотреть, как остальные мучаются. Этери Георгиевна смотрела от бортика? Вообще неинтересно, там много людей, мои родители тоже с трибуны смотрели. Удивились ли мы оценкам на Кубке Варшавы? Да, удивились. Конечно. После ритм-танца понятно было, что всем ставят щедро. Даже не очень интересно, какие оценки, я сейчас не помню, что нам поставили. Это не лукавство. Нет, я не читаю, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные, — бросил Смолкин, которого явно достали этими разговорами и хейтом.

А свежее интервью Этери Тутберидзе в «Пусть говорят» Диане и Глебу понравилось. А как иначе?