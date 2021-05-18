«Ее накачали допингом». Швед оскорбил рекордсменку мира в прыжках в высоту

Стефка Костадинова готовит иск к шведскому телевидению за клевету.

Рекордсменка мира в прыжках в высоту Стефка Костадинова, которая в настоящее время занимает пост президента Болгарского олимпийского комитета, намерена привлечь к ответственности за клевету шведского журналиста Патрика Экваля. На прошлой неделе во время шоу Muren на телеканале SVT Экваль неожиданно поставил под сомнение рекорд болгарской атлетки, уставленный 34 года назад. На чемпионате мира в Риме 30 августа 1987 года Костадинова прыгнула на 2,09 м. 55-летний швед считает, что она сделала это благодаря допингу.

Скоро вам понадобится адвокат

— Очень сомнительный мировой рекорд, — прокомментировал Экваль достижение болгарской чемпионки. — В те времена было показано много результатов, которые не удается превзойти до сих пор. Костадинова была буквально накачана допингом. Это известно всем.

Никаких доказательств журналист не привел, вызвав недоумение у другого участника шоу — бывшего министра юстиции Швеции Томаса Бодстрема.

— Она невиновна, пока ее вина не будет доказана. Нельзя дурно судить о ней только потому, что она из Болгарии. Если вы продолжите так говорить, скоро вам понадобится адвокат, — отметил Бодстрем.

После окончания программы Экваль пошел на попятную, отметив, что говорил о Костадиновой в шутку и только для шведских зрителей. Тем не менее международный скандал все равно разразился. Цитаты журналисты дошли до Болгарии, вызвав гневную реакцию и у болельщиков, и у самой звездной спортсменки.

A very Happy Birthday to Olympic high jump champion Stefka Kostadinova! ??



Did you know her world record from 1987 still stands today? ?#StrongerTogether@WorldAthletics pic.twitter.com/vb6hgWpHtJ — Olympics (@Olympics) March 25, 2021

Он известен ненавистью к спортсменам из бывшего соцблока

«Шведский журналист позволил в мой адрес обидные и лживые высказывания, — написала Костадинова в соцсетях. — Его сомнения вызвал мой мировой рекорд в прыжках в высоту — 2,09 м, который на один сантиметр выше достижения его соотечественницы Кайсы Бергквист, отличной спортсменки, обладающей рекордом мира в помещении — 2,08 м. Он публично оклеветал и других болгарских спортсменов прошлого, перечеркивая их успехи. Если это именно так, то я намерена обратиться в суд».

«За плечами Экваля многолетний опыт работы спортивным журналистом. Он известен ненавистью к спортсменам из бывшего социалистического блока и тем, что является фанатом Кайсы Берквист. Рекорд Костадиновой занозой сидит в его мозгу. Позорное высказывание Экваля противоречит журналистской этике и не основано на фактах, — отмечает BTV. — Вероятно, Экваль рассчитывает на то, что рекорд болгарской спортсменки будет отменен, и лучший результат в истории женских прыжков в высоту достанется его соотечественнице».

Не обвинения, а подозрения

Стефка Костадинова — одна из главных звезд женской легкой атлетики конца XX века. Она является олимпийской чемпионкой Атланты-1996 и двукратной чемпионкой мира (1987, 1995). В 2012 году болгарка была выбрана в Зал славы легкой атлетики, а с 2005 года она возглавляет национальный олимпийский комитет.

Рекорд Стефки — один из самых старых в «королеве спорта». Ранее неоднократно звучали призывы аннулировать рекордные результаты атлетов, установленные в 1980-х и 1990-х, когда спортивная фармакология уже достигла высокого уровня, в допинг-контроль все еще оставался символическим. Однако международная федерация отказывается идти на такой шаг, поскольку доказательств об отношении конкретных спортсменов прошлого к нарушениям у нее нет.

В декабре 2020 года шведский журналист Людвиг Хольмберг также бездоказательно публично заподозрил в допинге российскую лыжницу Татьяну Сорину. В интервью «СЭ» Хольмберг пояснил свою позицию, заявив, что его высказывания являются не обвинениями, а «подозрениями», на которые он в сложившихся обстоятельствах имеет полное право.