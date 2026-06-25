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Допинг

Листунову чаще других гимнасток проверяло РУСАДА на допинг в 2026 году

Сергей Ярошенко

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова чаще остальных российских гимнасток проходила допинг-тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в период с января по май 2026 года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что за первые пять месяцев года Листунова трижды сдавала допинг-тесты.

Среди гимнастов по три проверки прошли победитель юниорского чемпионата мира в личном многоборье Арсений Духно, а также Максим Погорелов и Савелий Съедин.

Всего с января по май 2026 года РУСАДА протестировало 29 российских представителей спортивной гимнастики. По два раза проверку проходили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Екатерина Канашкина, Сергей Найдин, Злата Осокина и Людмила Рощина.

Еще 19 гимнастов были проверены по одному разу. В их число вошел бронзовый призер чемпионата мира 2025 года Даниел Маринов.

Под усиленным допинг-контролем РУСАДА находятся Арсений Духно, Виктория Листунова и Екатерина Канашкина, включенные в национальный регистрируемый пул. В расширенный пул входят Александра Ануфриева, Элеонора Афанасьева, Диана Гайдулина, Виктор Калюжин и Сергей Найдин.

Источник: ТАСС
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Виктория Листунова
РУСАДА
Спортивная гимнастика
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