Не менее 8 футболистов сборной Туниса провалили допинг-тесты во время ЧМ-2026

Не менее восьми футболистов сборной Туниса провалили допинг-тесты во время чемпионата мира по футболу 202 года, сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, в анализах игроков обнаружено вещество кленбутерол. Такой результат тестирования может быть связан с употреблением мяса на тренировочной базе в Мексике. Официальные лица склонны считать, что использование запрещенного препарата со стороны футболистов вряд ли было намеренным.

Тунис в трех матчах чемпионата мира не набрал ни одного очка и занял четвертое место в группе F. Африканская сборная покинула турнир после группового этапа.