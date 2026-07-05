Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

Допинг

Сегодня, 09:31

World Athletics увеличила количество россиян в пуле допинг-тестирования

Сергей Ярошенко

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) увеличила представительство российских легкоатлетов в пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

По сравнению с предыдущим списком число россиян в пуле выросло до 40 человек. В него был добавлен ходок Александр Городсков.

В международном регистрируемом пуле продолжают находиться бегуны Алексей Данилов, Полина Ткалич, Мария Прохорец, Владимир Никитин, Ярослав Ткалич, Юлия Караваева и Константин Крылов, метатели Валерий Пронкин, Софья Палкина, Андрей Романов и другие спортсмены.

Также в список включены прыгуны Данил Лысенко, Мария Кочанова, Екатерина Конева, Полина Кнороз, ходоки Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Максим Денисов, Клавдия Афанасьева и многоборка Валерия Москвитина.

Спортсмены, включенные в международные пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно передавать информацию о своем местонахождении в систему ADAMS и соблюдать требования международных антидопинговых стандартов.

Ранее совет World Athletics оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
легкая атлетика
Читайте также
Что произошло за ночь 5 июля. Главное
1000 гостей и перекрытые улицы в центре Нью-Йорка: Тейлор Свифт тайно вышла замуж за игрока НФЛ Трэвиса Келси
Внук Шарля де Голля назвал Путина мудрым человеком
В России назвали пять самых длинных слов в русском языке
World Athletics продлила отстранение российских спортсменов
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В ВФЛА разочарованы решением World Athletics продлить отстранение россиян

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости