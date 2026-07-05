World Athletics увеличила количество россиян в пуле допинг-тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) увеличила представительство российских легкоатлетов в пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

По сравнению с предыдущим списком число россиян в пуле выросло до 40 человек. В него был добавлен ходок Александр Городсков.

В международном регистрируемом пуле продолжают находиться бегуны Алексей Данилов, Полина Ткалич, Мария Прохорец, Владимир Никитин, Ярослав Ткалич, Юлия Караваева и Константин Крылов, метатели Валерий Пронкин, Софья Палкина, Андрей Романов и другие спортсмены.

Также в список включены прыгуны Данил Лысенко, Мария Кочанова, Екатерина Конева, Полина Кнороз, ходоки Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Максим Денисов, Клавдия Афанасьева и многоборка Валерия Москвитина.

Спортсмены, включенные в международные пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно передавать информацию о своем местонахождении в систему ADAMS и соблюдать требования международных антидопинговых стандартов.

Ранее совет World Athletics оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации.