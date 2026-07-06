РУСАДА за полгода выявило 129 нарушений спортсменами правил доступности

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июне зафиксировали 18 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТААСС.

«В июне было зафиксировано 18 случаев нарушений правил доступности», — уитирует пресс-службу РУСАДА ТАСС.

Всего за первое полугодие 2026 года было выявлено 129 подобных нарушений.

В 2025 году РУСАДА зафиксировало 310 случаев нарушений правил доступности, в 2024 году — 282, в 2023 году — 242, в 2022 году — 375.

В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмен может быть отстранен от соревнований и централизованных тренировочных сборов, а позднее дисквалифицирован.