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Сегодня, 09:33

РУСАДА за полгода выявило 129 нарушений спортсменами правил доступности

Сергей Ярошенко

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июне зафиксировали 18 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТААСС.

«В июне было зафиксировано 18 случаев нарушений правил доступности», — уитирует пресс-службу РУСАДА ТАСС.

Всего за первое полугодие 2026 года было выявлено 129 подобных нарушений.

В 2025 году РУСАДА зафиксировало 310 случаев нарушений правил доступности, в 2024 году — 282, в 2023 году — 242, в 2022 году — 375.

В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмен может быть отстранен от соревнований и централизованных тренировочных сборов, а позднее дисквалифицирован.

Источник: ТАСС
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РУСАДА
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