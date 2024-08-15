В ВАДА ждут от России выплаты оставшейся части взноса за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ожидает от России выплаты в полном размере взноса за 2023 год.

В начале июля ВАДА сообщило о частичном погашении Россией взноса за 2023 год в размере 1 миллиона 267 тысяч 023 долларов.

«ВАДА ранее получило небольшую часть взноса от правительства России за 2023 год», — цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Россия и США имеют самые большие задолженности перед ВАДА по выплате взносов за 2024 год. Американцы должны выплатить организации 3,62 миллиона долларов, а россияне — 1,33 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что ВАДА не принимает взнос за 2023 год. В антидопинговом агентстве заявили, что ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют процесс получения денег.