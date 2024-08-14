Мосгорсуд отклонил апелляцию Зеппельта по иску врача российских фигуристов Шветского

Московский городской суд отклонил апелляцию немецкого журналиста Хайо Зепельта по делу врача российских фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине Филиппа Шветского, информирует ТАСС. Решение Никулинского суда, который в январе этого года суд обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него 1 рубль, оставлено в силе.

Основанием для иска к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD стал видеоматериал, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренировалась Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки, которая была взята на чемпионате России в декабре 2021 года, дала положительный результат. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года.