Counter-Strike 2 обновила рейтинговую систему — для каждой карты теперь будут свои звания

В новой Counter-Strike 2 обновилась рейтинговая система — теперь для каждой карты будут свои звания.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Раньше рейтинговая оценка была общей. Из других нововведений — в CS 2 теперь есть таблица лучших игроков сезона, где геймеры смогут помериться с друзьями, а также с другими людьми со всего мира.



CS 2 вышла в открытый доступ в ночь на 28 сентября. Игра обновила системные требования, поэтому теперь для шутера понадобится железо помощнее.