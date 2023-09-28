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28 сентября, 14:20

Counter-Strike 2 обновила рейтинговую систему — для каждой карты теперь будут свои звания

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

В новой Counter-Strike 2 обновилась рейтинговая система — теперь для каждой карты будут свои звания.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Раньше рейтинговая оценка была общей. Из других нововведений — в CS 2 теперь есть таблица лучших игроков сезона, где геймеры смогут помериться с друзьями, а также с другими людьми со всего мира.


CS 2 вышла в открытый доступ в ночь на 28 сентября. Игра обновила системные требования, поэтому теперь для шутера понадобится железо помощнее.

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