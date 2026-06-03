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3 июня, 19:30

BetBoom Team первыми прошли в следующий этап турнира IEM Cologne Major 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды BetBoom Team.
Фото BetBoom Team

Российская команда смогла справиться с чешской организацией — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.

BetBoom Team одержали третью подряд победу и вышли в верхнюю сетку соревнований (3:0), тем самым пройдя в следующий этап. Картами противостояния с GamerLegion стали Nuke, который завершился со счетом 13:2, и Ancient — 13:8.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.

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