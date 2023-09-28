Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 00:20

Эра CS:GO закончилась — Counter-Strike 2 вышла в открытый доступ

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
CS 2.
Фото Valve

Шутер Counter-Strike: Global Offensive, вышедший в августе 2012 года, перестал существовать. На его место в Steam встал его «брат-преемник» — Counter-Strike 2.

Valve закрыла доступ к CS:GO и объявила о начале открытого бета-теста Counter-Strike 2. Скачать шутер и проверить его работоспособность может любой.

Counter-Strike: Global Offensive. ESL попрощалась с CS:GO — до выхода Counter-Strike 2 остались считанные часы?

Counter-Strike 2 — шутер, построенный на платформе CS:GO. Однако в отличие от своего предшественника, игра работает на новом движке Source 2. Это позволило улучшить детализацию на картах и переработать механики. Теперь, например, дым можно будет рассеивать при помощи выстрелов и осколочных гранат.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Сборные Украины среди игроков до 17 лет откажутся участвовать в турнирах УЕФА с россиянами
Польша объявила о бойкоте матчей против российских футбольных команд
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ESL попрощалась с CS:GO — до выхода Counter-Strike 2 остались считанные часы?
Новости
RSS RSS
Все новости