Counter-Strike 2 не для слабых ПК — Valve показала системные требования игры

Valve опубликовала системные требования для Counter-Strike 2 — игра не пойдет на слабых ПК.

Минимальные системные требования для комфортной игры:

ОС: Windows 10

Процессор: 4-потоковый процессор — Intel Core i5 750 или лучше

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: с 1 ГБ памяти или больше

DirectX: версии 11

Место на диске: 85 ГБ

CS 2 вышла в открытый доступ в ночь на 28 сентября. За 10 часов новый командный шутер от Valve успели заценить больше одного миллиона игроков.