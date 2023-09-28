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Сегодня, 12:22

Counter-Strike 2 не для слабых ПК — Valve показала системные требования игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото Valve

Valve опубликовала системные требования для Counter-Strike 2 — игра не пойдет на слабых ПК.

Минимальные системные требования для комфортной игры:

ОС: Windows 10
Процессор: 4-потоковый процессор — Intel Core i5 750 или лучше
Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
Видеокарта: с 1 ГБ памяти или больше
DirectX: версии 11
Место на диске: 85 ГБ

CS 2 вышла в открытый доступ в ночь на 28 сентября. За 10 часов новый командный шутер от Valve успели заценить больше одного миллиона игроков.

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