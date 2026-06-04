M80 — NRG: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
Североамериканское дерби за выход в Stage 2 завершает третий день Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 — M80 против NRG. Обе команды идут со счетом 2-1, и победитель Bo3 с результатом 3-1 проходит дальше; проигравший остается в игре (2-2). Начало — в 21.00 по московскому времени.
M80 (slaxz-, Swisher, s1n, JBa, Lake) мощно начали мейджор, обыграв Sharks (13:6) и Lynn Vision (13:8), и лишь затем уступили B8. NRG (nitr0, oSee, Sonic, Grim, br0) набрали ход по ходу стадии и в стыковом раунде прошли FlyQuest. На кону — прямая путевка в Stage 2. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.
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