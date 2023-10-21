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Смит заявил, что киберспортивные федерации большинства стран поддерживают Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит заявил, что большинство национальных федераций поддерживают Россию на киберспортивной арене.

«Сейчас в IESF Украину поддерживает порядка 10 стран, они пытаются ставить палки в колеса нашему движению, но тем не менее абсолютное большинство киберспортсменов и федераций поддерживают именно нас. Так, недавно ребята ездили на Филиппины на турнир, выступили очень хорошо, коммуникация была максимально дружелюбная, в этом смысле никаких проблем с выступлением у нас сейчас нет. Сейчас готовимся к турниру в Гонконге. На данный момент нет предпосылок, что решение о наличии флага будет как-то изменено, но, естественно, это актуально пока только для официальных соревнований. Что касается коммерческих, то там ситуация не изменилась», — приводит слова Смита ТАСС.

Он также заявил, что не видит причин, которые могут помешать России поехать на чемпионат мира в следующем году.

«Мы готовимся к тому, что наши спортсмены поедут на турнир в полном составе в форме нашей сборной и с нашим флагом, следующий чемпионат мира должен пройти в Саудовской Аравии. Президентом международной федерации стал саудовский принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд. Влад Маринеску по завершении чемпионата мира провел очередное заседание правления, на котором сложил с себя полномочия. При этом Сауд — не новый для нас человек, он до этого был вице-президентом, входил в состав правления, поэтому мы его достаточно хорошо знаем, он нас хорошо знает, никаких проблем с коммуникацией нет. В целом у России хорошие отношения с Саудовской Аравией, не вижу никаких предпосылок для беспокойства», — добавил Смит.

28 августа Международная федерация киберспорта (IESF) вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Источник: https://tass.ru/sport/19081215
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