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Сегодня, 17:17

Alan Wake 2, высокобюджетный хоррор от авторов Max Payne, получил точную дату релиза

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Remedy

Продолжение серии Alan Wake от разработчиков Max Payne 1-2 и Control уже давно порадовало фанатов отличной графикой и густой мистической атмосферой в духе Линча. Короче говоря, это настоящий подарок для любителей хорроров.

Фото Remedy

И получат они этот подарок уже совсем скоро — уже 27 октября, ровно в 7 утра. Поскольку это пятница, то утром игру можно будет поставить на скачивание, и погрузиться в ее мир уже вечером.

Max Payne. Дилогия Max Payne получит свой ремейк

Источник: GameSpot
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