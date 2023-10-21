Alan Wake 2, высокобюджетный хоррор от авторов Max Payne, получил точную дату релиза

Продолжение серии Alan Wake от разработчиков Max Payne 1-2 и Control уже давно порадовало фанатов отличной графикой и густой мистической атмосферой в духе Линча. Короче говоря, это настоящий подарок для любителей хорроров.

Фото Remedy

И получат они этот подарок уже совсем скоро — уже 27 октября, ровно в 7 утра. Поскольку это пятница, то утром игру можно будет поставить на скачивание, и погрузиться в ее мир уже вечером.