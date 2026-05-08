Новая версия Genshin Impact «Луна VII» с тремя героями получила трейлер и выйдет 20 мая

HoYoverse поделилась свежим трейлером Genshin Impact, который посвятили версии «Луна VII» — ролик длинной в три минуты рассказывает об обновлениях и героях.

Обновление «Луна VII» включает новые задания Архонтов с угрозой для Сумеру и спящей Нахидой. Также появится мощный противник. Кли предложит временное событие с мини-играми и возможностью получить облик оружия. Среди же новых персонажей:

Николь — пятизвездочная владелица Пиро Катализатора

Лоэн — пятизвёздочный безмолвный ангел Крио с Древковым оружием

Прюн — Анемо-героиня

Показали и новый трейлер с регионом Снежная. В коротком ролике можно взглянуть на красоты региона, который появится в Genshin Impact только 12 августа.