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6 мая, 16:45

Свищев считает решение МОК по приостановке работы по киберспорту ошибочным

Дарик Агаларов
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение МОК приостановить работу специализированной комиссии по киберспорту.

«Странная ситуация. В управлении МОК стоят довольно взрослые управленцы, которые являются приверженцами старой классической школы. Они крайне редко и осторожно продвигают новые спортивные дисциплины. Но время берет свое. И в такие моменты важно не упустить свой шанс. Удивительное решение. Сначала МОК всех обрадовал, что будет внимательно следить и поддерживать киберспорт. Сейчас же они отказываются от этой мысли.

Технологии развиваются. МОК должен быть одним из провайдеров этих новых технологий. Это ошибочное решение. МОК может двигаться в своем направлении, но Россия продолжает развивать киберспорт и фиджитал-спорт. Эти дисциплины являются признанными видами спорта в России. Есть федерации, организации, соревнования, сборные и ответственные за это люди. Так что, продолжаем развивать это направление», — сказал Свищев «СЭ».

МОК приостановил работу специализированной комиссии по&nbsp;киберспорту.Киберспортивной олимпиады не будет. МОК приостановил работу соответствующей комиссии

Ранее о решении МОК сообщил Kyodo. По информации источника, внутри организации сохраняется сильное противодействие тому, чтобы киберспорт рассматривался в качестве спортивной дисциплины. Глава МОК Кирсти Ковентри в январе направила письмо членам комиссии по киберспорту, в котором предложила пересмотреть позицию по развитию направления. При этом представители МОК заявили, что, по их мнению, деятельность комиссии «завершилась».

В октябре МОК отказался от проведения Киберспортивной олимпиады в Саудовской Аравии.

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Дмитрий Свищев
МОК
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