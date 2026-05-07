Коллаборация PUBG и PAYDAY получила собственный геймплейный трейлер

Разработчики PUBG: Battlegrounds показали геймплейный трейлер коллаборации с PAYDAY, которая стартует 13 мая на PC и 21 мая — на консолях.

Геймеры смогут примерить роль грабителей в PvE-режиме, совершая преступления и обчищая банки, ювелирные магазины и машины. Противниками будут боты — полицейские и спецназ.

В трейлере показаны маски серии PAYDAY, локации с перестрелками и тяжеловооруженные бойцы. Ранее разработчики королевской битвы поделились планами на 2026 год.