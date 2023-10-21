ФКС России получила много предложений после слов Путина о поддержке киберспорта

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит заявил, что организация получила большое количество запросов о сотрудничестве после слов президента России Владимира Путина о необходимости поддержать киберспорт.

«Изменилось ли что-то в компьютерном спорте после заявления президента России на ВЭФ? Скажем так, к нам поступило достаточно большое количество запросов, и с некоторыми компаниями мы уже активно ведем диалог. В частности, «Сбер» уже выступает нашим партнером в международных соревнованиях «Открытые киберспортивные игры — 2023» и в Школьной лиге, также работаем с «Билайном» в рамках «Открытых киберспортивных студенческих игр Билайн — 2023». Поэтому можно смело сказать, что внимание президента очень позитивно сказалось на интересе к киберспорту. Естественно, для многих слова первых лиц государства являются ориентиром, поэтому бизнес внимательно прислушивается к ним. По турниру, который анонсировал президент, пока еще не все финализировано. Сейчас мы уже обсуждаем конкретные даты и виды программ. Площадка определена, это будет Дальневосточный федеральный университет. В этом году соревнование будет межрегиональным, а уже в следующем году в преддверии ВЭФ должен пройти крупный международный турнир», — приводит слова Смита ТАСС.

7 сентября Смит отметил, что совокупная аудитория трансляций турниров ФКС уже достигла 43 миллионов человек, а участие в них приняло более полумиллиона человек. Кроме того, по его словам, доля женщин в этой сфере увеличивается.