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6 мая, 17:00

Битва за победу начинается: событие «Триумф» уже доступно в Warface

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер события «Триумф» в Warface.
Фото Astrum Entertainment

В Warface стало доступно майское событие «Триумф» — сообщает Astrum Entertainment. Игроков ждут командный PvP-режим «Арсенал», тематические награды, внутриигровая валюта события и новая оружейная серия «Крылья победы».

Главной активностью события стал командный PvP-режим, сочетающий элементы классического режима «Арсенал» и командного боя. Основная цель игроков — устранять соперников и зарабатывать очки для своей команды, используя постоянно меняющееся оружие.

Ключевая особенность режима заключается в том, что игроки не выбирают вооружение самостоятельно. После устранения двух противников оружие автоматически меняется на следующую модель. Все участники начинают матч в одинаковых условиях: с равным снаряжением, одинаковым стартовым оружием и общей последовательностью смены вооружения.

За выполнение контрактов игрокам также доступен памятный комплект достижений. В особой витрине события представлены нож десантника «Натиск», ППШ-41 «Победа», а также три золотых образца оружия: Sten MkIIS, ДП-27 и M1917 Enfield.

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