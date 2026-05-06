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6 мая, 16:00

Московский кластер видеоигр и анимации примет первый в России фестиваль российско-корейской геймдев-культуры

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Московский кластер видеоигр в Сколково.
Фото Пресс-центр АКИ

23 мая в Московском кластере видеоигр и анимации пройдет «Киберсуббота» на тему K-pop. Мероприятие объединит азиатские и российские видеоигры, музыку и гастрономию.

Цель «K-pop-Киберсубботы» — дать возможность гостям мероприятия погрузиться в актуальную корейскую и российскую поп-культуру через игровой, музыкальный, танцевальный и гастрономический опыт, а также познакомиться с проектами отечественных разработчиков.
Гостей ждут плейтест-зоны с проектами резидентов кластера, участников «Фабрики видеоигр» и игр, поддержанных Институтом развития интернета (ИРИ). Здесь можно будет первыми оценить новинки индустрии — в том числе эксклюзивные демоверсии — и напрямую пообщаться с разработчиками.

Параллельно состоится два киберспортивных турнира по культовой корейской игре PUBG и российской игре Escape from Tarkov.

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