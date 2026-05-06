Московский кластер видеоигр и анимации примет первый в России фестиваль российско-корейской геймдев-культуры

23 мая в Московском кластере видеоигр и анимации пройдет «Киберсуббота» на тему K-pop. Мероприятие объединит азиатские и российские видеоигры, музыку и гастрономию.

Цель «K-pop-Киберсубботы» — дать возможность гостям мероприятия погрузиться в актуальную корейскую и российскую поп-культуру через игровой, музыкальный, танцевальный и гастрономический опыт, а также познакомиться с проектами отечественных разработчиков.

Гостей ждут плейтест-зоны с проектами резидентов кластера, участников «Фабрики видеоигр» и игр, поддержанных Институтом развития интернета (ИРИ). Здесь можно будет первыми оценить новинки индустрии — в том числе эксклюзивные демоверсии — и напрямую пообщаться с разработчиками.

Параллельно состоится два киберспортивных турнира по культовой корейской игре PUBG и российской игре Escape from Tarkov.