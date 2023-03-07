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Сегодня, 17:33

Стало известно, кто воздержался или проголосовал против перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию

Руслан Минаев
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Папуа-Новая Гвинея стала единственной страной на генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF), которая проголосовала против вступления в организацию Федерации шахмат России (ФШР).

«Голосование было открытым. Против была такая страна, как Папуа — Новая Гвинея, воздержались Монголия, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Австралия, Бутан. Как бы ни хотелось смешивать спорт и политику, но решение 29 стран против остальных — это решение политического руководства стран, участвовавших в голосовании», — цитирует ТАСС исполнительного директора ФШР Александра Ткачева.

О переходе ФШР в ACF было объявлено 28 февраля. За включение Федерации шахмат России проголосовали 29 делегатов ACF, против — 1, воздержались — 6.

Таким образом, ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.

Источник: ТАСС
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