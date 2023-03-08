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Сегодня, 16:00

Карякин считает, что Непомнящему повезло с местом проведения матча за корону

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Обладатель Кубка мира, чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин не уверен, что Китай окажет мощнейшую поддержку претенденту на шахматную корону Дин Лижэню в матче против россиянина Яна Непомнящего.

— Астана — удачный выбор места проведения матча за корону для нашего претендента?

— Это удобный вариант. Гораздо лучше, чем Мексика (президент ФИДЕ Аркадий Дворкович говорил, что именно эта страна — главный претендент на матч. — Прим. «СЭ»). Нет смены часовых поясов, довольно близкий перелет. Плюс в Казахстане в последние годы проводилось много крупных турниров, поэтому уверен, что организация будет на самом высоком уровне. Если бы матч проходил в условном Мехико, то к этому могли бы возникнуть вопросы.

— Наверняка в этом матче на Дина будет работать весь Китай — лучшие гроссмейстеры, физиотерапевты, доктора, массажисты...

— Честно, не знаю. С одной стороны, мы привыкли, что китайцы дружные, сплоченные, работают ради одной общей цели. С другой стороны, когда был турнир претендентов-2022 в Мадриде, то Дин прилетел на него в день первой партии. У него была сильная акклиматизация, и в первом туре он не был похож сам на себя. Практически без борьбы проиграл Яну белыми. Сложилось такое ощущение, что китайцы, наоборот, мешали своему лучшему гроссмейстеру. Почему они раньше не выпустили его из страны? Возможно, это были какие-то антиковидные меры, не знаю. Но тогда они работали ему в минус. Посмотрим, как будет на этот раз.

Карякин напомнил, что в Астане сборная России выиграла командный чемпионат мира-2019. Тогда в составе помимо него и Непомнящего были Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.

Магнус Карлсен и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. «К матчу с Карлсеном Непомнящий был перетренирован». Мнение Карякина
Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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