Ткачев — о суперфинале: «Не удивлюсь, если Землянский, Ветохин или Усков включатся в борьбу за медали»

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев поздравил Алексея Гребнева с выходом на Кубок мира и поделился мнением о составе суперфинала-2025.

«Помню, в КВН было правило, что чемпион пропускал следующий сезон. У нас была похожая ситуация: зачастую победитель по разным причинам отказывался защищать титул. В этом году у нас принимает участие вся первая тройка суперфинала-2024 (Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов). Дополнительный интерес к турниру вызывает участие наших молодых талантов — Ивана Землянского, Саввы Ветохина и Артема Ускова. Для них это огромный опыт. При этом я не удивлюсь, если кто-то из них включится в борьбу за медали. Хотелось бы видеть на турнире и Алексея Гребнева, но он в эти дни играл мини-матч в Сербии с Марком-Андрией Маурицци за право сыграть на Кубке мира. В итоге Алексей блистательно справился с задачей и стал десятым гроссмейстером от нашей страны на этом представительном турнире. Поздравляю его», — отметил «СЭ» Александр Ткачев.

Рейтинг-фаворит открытого турнира — Даниил Дубов.