Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Дорога в сборную для Гуниной открыта, никто ее ниоткуда не исключал»

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» рассказал о формировании состава женской сборной на командный чемпионат мира, который пройдет в Линаресе в ноябре.

— Женский суперфинал как-то повлияет на состав женской сборной на ноябрьский ЧМ?

— Пока мы не объявили окончательный состав, у всех есть шансы. Есть старший тренер женской сборной — Сергей Рублевский. К нему полное доверие. Работой и результатами он уже много лет доказывает свой высочайший класс. Формирование команды на 99% лежит на Сергее Владимировиче. Естественно, Андрей Васильевич Филатов и я интересуемся деталями, но Сергей всегда предлагает кандидатов, к которым нет вопросов. Плюс в шахматах рейтинг всегда является объективным показателем.

— Если, например, Дарья Чарочкина или Анастасия Боднарук выигрывают суперфинал, будет ли у них будет место в команде?

— Нюанс этого ЧМ в том, что ФИДЕ расширила состав до четырех основных и двух запасных (ранее было «4+1»). Таким образом, в Линарес поедут шесть шахматисток. Но есть еще один нюанс — визовая история. Турнир проходит в Испании, и в нынешних реалиях есть риск не получить визу. Недавно в США прошло второе первенство мира среди школьных команд. Россию там представляли ребята из «Интеллект Академии» Новокузнецка. Сам факт участия имеет огромный положительный эффект, но, по сути, в Вашингтоне из-за визовых проблем играл третий состав команды.

Все заинтересованы в том, чтобы Россия была представлена в Линаресе оптимальным составом. А отвечая на ваш вопрос, могу лишь повторить, что шансы есть у всех участниц суперфинала.

— Валентина Гунина уже не рассчитывает сыграть на турнире.

— Есть замечательная песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Команда молодости нашей», где есть строчка «Придут честолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть!». Рано или поздно дублеры сменяют легенд. Это неизбежно в любом виде спорта. Валентина — легенда, завоевавшая для России много великих побед. Но тут есть два момента. Во-первых, состав определяет тренер сборной. Во-вторых, если футболист получает травму, то он же не выходит в важном матче с серьезным повреждением. К большому сожалению, ее заболевание обострилось в Самарканде. Надо восстановиться, а дорога в сборную для Валентины открыта. Никто ее ниоткуда не исключал.

В шахматах все возможно. Например, Василий Васильевич Смыслов в 64 года играл полуфинал турнира претендентов с будущим 13-м чемпионом мира. От всей души желаю Вале здоровья и быстрейшего восстановления. Не сомневаюсь, что она еще не сказала последнего слова в шахматах.

В сентябре этого года Валентина Гунина снялась с турнира «Большая швейцарка» в Самарканде по медицинским показаниям. «Как и было понятно, меня не берут в состав команды на чемпионат мира. Вместо поддержки от федерации меня просто убрали. Вот это я понимаю — отношение к самой титулованной спортсменке России: чуть что, сразу на выброс», — написала Гунина в своем Telegram-канале.