Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:55

Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Дорога в сборную для Гуниной открыта, никто ее ниоткуда не исключал»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» рассказал о формировании состава женской сборной на командный чемпионат мира, который пройдет в Линаресе в ноябре.

— Женский суперфинал как-то повлияет на состав женской сборной на ноябрьский ЧМ?

— Пока мы не объявили окончательный состав, у всех есть шансы. Есть старший тренер женской сборной — Сергей Рублевский. К нему полное доверие. Работой и результатами он уже много лет доказывает свой высочайший класс. Формирование команды на 99% лежит на Сергее Владимировиче. Естественно, Андрей Васильевич Филатов и я интересуемся деталями, но Сергей всегда предлагает кандидатов, к которым нет вопросов. Плюс в шахматах рейтинг всегда является объективным показателем.

— Если, например, Дарья Чарочкина или Анастасия Боднарук выигрывают суперфинал, будет ли у них будет место в команде?

— Нюанс этого ЧМ в том, что ФИДЕ расширила состав до четырех основных и двух запасных (ранее было «4+1»). Таким образом, в Линарес поедут шесть шахматисток. Но есть еще один нюанс — визовая история. Турнир проходит в Испании, и в нынешних реалиях есть риск не получить визу. Недавно в США прошло второе первенство мира среди школьных команд. Россию там представляли ребята из «Интеллект Академии» Новокузнецка. Сам факт участия имеет огромный положительный эффект, но, по сути, в Вашингтоне из-за визовых проблем играл третий состав команды.

Все заинтересованы в том, чтобы Россия была представлена в Линаресе оптимальным составом. А отвечая на ваш вопрос, могу лишь повторить, что шансы есть у всех участниц суперфинала.

— Валентина Гунина уже не рассчитывает сыграть на турнире.

— Есть замечательная песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Команда молодости нашей», где есть строчка «Придут честолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть!». Рано или поздно дублеры сменяют легенд. Это неизбежно в любом виде спорта. Валентина — легенда, завоевавшая для России много великих побед. Но тут есть два момента. Во-первых, состав определяет тренер сборной. Во-вторых, если футболист получает травму, то он же не выходит в важном матче с серьезным повреждением. К большому сожалению, ее заболевание обострилось в Самарканде. Надо восстановиться, а дорога в сборную для Валентины открыта. Никто ее ниоткуда не исключал.

В шахматах все возможно. Например, Василий Васильевич Смыслов в 64 года играл полуфинал турнира претендентов с будущим 13-м чемпионом мира. От всей души желаю Вале здоровья и быстрейшего восстановления. Не сомневаюсь, что она еще не сказала последнего слова в шахматах.

В сентябре этого года Валентина Гунина снялась с турнира «Большая швейцарка» в Самарканде по медицинским показаниям. «Как и было понятно, меня не берут в состав команды на чемпионат мира. Вместо поддержки от федерации меня просто убрали. Вот это я понимаю — отношение к самой титулованной спортсменке России: чуть что, сразу на выброс», — написала Гунина в своем Telegram-канале.

Александр Ткачев.Александр Ткачев: «У ФШР много друзей и надежных партнеров»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Александр Ткачев
Валентина Гунина
Читайте также
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ткачев объяснил, почему Непомнящий, Горячкина и Лагно пропускают суперфинал

Ткачев — о суперфинале: «Не удивлюсь, если Землянский, Ветохин или Усков включатся в борьбу за медали»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости