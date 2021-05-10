«Она схватила меня за ногу, а брата укусила». Когда Канело был ребенком, его хотела похитить женщина

Мексиканский киднеппинг.

Лучший боксер мира вне зависимости от весовых категорий Сауль Альварес рассказал в интервью журналисту Грэму Бенсингеру, как в 2018 году, за несколько дней до боя с британцем Рокки Филдингом, был похищен его брат. Фрагмент интервью был опубликован в конце апреля — то есть незадолго до того, как Канело одержал 56-ю победу на профессиональном ринге — над британцем Билли Джо Сондерсом.

«Я вел переговоры по телефону с похитителями, — отметил он. — Три дня пришлось общаться с этими придурками для того, чтобы они в итоге освободили его. Целых три дня. И вдобавок ко всему у меня в субботу был бой. Это значит тысячи интервью и все в этом роде, но ведь никто не знал, что творилось у меня внутри. [После боя] все вокруг такие: «О, это было легко [победить]». Но в реальности в этой жизни ничего легко не дается (Альварес победил Филдинга техническим нокаутом в третьем раунде. — Прим. «СЭ»). Беспокоился ли я о том, что он может не вернуться? Я беспокоился... Нет, я не беспокоился, что он может не вернуться. Но это был самый сложный момент в моей жизни, потому что он [брат] для меня значит все».

Альварес не уточнил, о каком именно брате идет речь (у него их шестеро — и все боксеры), и не раскрыл подробностей освобождения. Но подтвердил, что обращаться в полицию не стал.

«Почему не стал обращаться в полицию? В Мексике с этим все сложно, так они [полицейские], как правило, сами замешаны в этом. Если бы я обратился в полицию и сказал им, что моего брата похитили, то они подумали бы, что я сошел с ума. Я лишь фокусировался на том поединке и был уверен, что все закончится хорошо. Да и сам поединок тоже завершился в мою пользу, слава Богу. Но все же были определенные переживания, потому что он мой брат».

Кидднеппинг — большая проблема для Латинской Америки, для Мексики в частности (Альварес рос в Гвадалахаре). И в детстве Канело едва сам не стал жертвой. Он с семи лет помогал отцу продавать мороженое — ходил с ящиком по автобусам. При этом самостоятельно общественным транспортом Сауль пользовался с пяти лет — когда начал возить на работу отцу еду.

«На дорогу уходило примерно час езды на автобусе, — рассказал Альварес Грэму Бенсигеру. — И как-то раз незнакомая женщина попыталась похитить меня — пятилетнего. Она хотела схватить меня и похитить. Я тогда подумал: «Странно, что она преследует меня. Очень странно». Когда я был уже рядом [с магазином отца], мой брат вышел и сказал мне: «Эта женщина тебя преследует». А потом приказал бежать. Я побежал и упал, вокруг было много людей. Она схватила меня за ногу, мой брат попытался оттащить ее от меня, и она его укусила. Я сумел добрать до магазина и сказал отцу: «Папа, папа, кто-то хочет меня похитить!» Пришлось вызвать полицию. Она говорила, что на самом деле я ее ребенок, и что мои родители украли меня у нее в США. Думаю, моему отцу пришлось дать показания, чтобы доказать, что я его сын».