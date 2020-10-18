Российский боксёр Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» поражение Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Поединок состоялся минувшей ночью. Лопес одержал победу по очкам единогласным решением судей — 116-112, 119-109, 117-111 в пользу американца.

— Было очевидно в трёх раундах, что Вася, конечно, находится не в своей весовой категории. Лопес заметно крупнее, то есть шире и руки длиннее, то есть реально парень крупнее, это было заметно и видно, что это Васю, видимо, сковало очень сильно. Он практически первую половину провалил, ничего не делая. То есть он реально был зажат, не в своей тарелке, чувствовал себя неуютно. Это было очевидно, была некая нервозность. А Лопес сильно бьёт, чтобы сдвинуть с места, то есть он тяжёлый, большой, и скорость у него отличная, поэтому Васю сильно и сковало. Только во второй половине он смог немножко прийти в себя и попытаться отыграть.

Вообще-то он великий чемпион, понятно, что ему не 20 лет. Сам по себе бой был равный. Мы считали там очки, во многих раундах было 6:6, равный бой. Чисто визуально Лопес выглядит получше, поспокойней, как свой. А Ломаченко выглядел сам не свой, он был зажат, и не было скорости, в корпус совсем не бил, видно, что что-то мешало, сковывало. Он перестраховывался, просто стоял, ничего не делал. Поэтому Лопес победил, но, знаете, это не было тяжелым поражением, когда просто разбивается, нокаутируют тебя и просто тяжело, — сообщил Григорий Дрозд «СЭ».

Я уверен, что Ломаченко соберётся со своей командой, подумает с отцом, его тренирует папа, подумает, что нужно сделать. Уверен, что они могут взять реванш легко и вернуться. Вопрос «Оставаться ли в такой категории?» — это второй вопрос. Очевидно, что Вася там пока не адаптировался. На самом высоком уровне, это был бой за титул чемпиона мира абсолютного, на 4 пояса, он к этому бою не был готов. Посмотрим, какая-то работа должна быть проведена и, мы надеемся, что Вася вернётся. (Екатерина Звенигородская)