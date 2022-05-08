В Госдуме отметили отсутствие гимна России перед боем Бивола и Альвареса

Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Канело Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Лично для меня победа Дмитрия — не сенсация, это закономерный результат. Многие западные эксперты говорили, что Дмитрий достаточно сложный боксер и отмечали, что Альваресу надо отдать должное, он не ищет легких путей. Сам бокс Дмитрия мне очень понравился, потому что Альварес очень уверенно выглядел в первых раундах. Дмитрий не гонялся за тем, чтобы эффектно выглядеть, а просто монотонно совершал работу, необходимую для результата. Таким образом, он очень быстро выровнял картину боя и сделал так, что Альварес выглядел в разы хуже, чем мог бы выглядеть. А это высокий показатель профессионализма, когда боксер может нивелировать сильные стороны соперника, и Дмитрию это удалось», — сказал Пирог корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Также мастер спорта международного класса отреагировал на отсутствие гимна России перед началом боя.

«Бросилось в глаза, что не звучал российский гимн, а это традиция, когда боксер выходит на ринг, исполняется гимн. Исполнили гимн Мексики и Америки, поскольку там состоялся бой. Это не очень хорошая история, что уже в профессиональный спорт, который построен на бизнесе, вмешивается политика, к сожалению. Если смотреть на победу еще и под эти углом, то это вообще очень значимая победа, не только для Дмитрия, но и для России и нашего спорта в целом», — добавил Пирог.

В рамках 12-раундового противостояния победа осталась за российским бойцом Дмитрием Биволом, для которого эта победа стала 20-й в карьере. Бой завершился победой Дмитрия единогласным решением судей — 115:113.