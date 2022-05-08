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Сегодня, 10:47

Герман Титов: «Если сам Канело захочет, то реванш будут обсуждать»

Герман Титов оценил возможность реванша между Биволом и Альваресом
Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов оценил вероятность реванша между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Что касается реванша, он прописан в контракте. Но не прописаны его условия. Так что если Канело захочет, то стороны начнут переговоры. Думаю, большие шансы, что реванш все-таки случится.
По поводу боя могу сказать, что я сразу всем говорил, что так будет. Я чувствовал, что все пройдет именно так и будет победа. Увидеть титульный бой Дмитрия в России? Все зависит от мировой ситуации. Если Бетербиев пройдет Смита, то, конечно, их объединительный поединок должен состояться в России. В конце этого года или начале следующего — было бы очень хорошо», — приводит пресс-служба RCC Boxing Promotions слова Титова.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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