Герман Титов: «Если сам Канело захочет, то реванш будут обсуждать»

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов оценил вероятность реванша между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Что касается реванша, он прописан в контракте. Но не прописаны его условия. Так что если Канело захочет, то стороны начнут переговоры. Думаю, большие шансы, что реванш все-таки случится.

По поводу боя могу сказать, что я сразу всем говорил, что так будет. Я чувствовал, что все пройдет именно так и будет победа. Увидеть титульный бой Дмитрия в России? Все зависит от мировой ситуации. Если Бетербиев пройдет Смита, то, конечно, их объединительный поединок должен состояться в России. В конце этого года или начале следующего — было бы очень хорошо», — приводит пресс-служба RCC Boxing Promotions слова Титова.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе.