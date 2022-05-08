Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:25

Менеджер Бивола заявил, что реванш с Альваресом может не состояться

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Бивол (слева) и Сауль Альварес.
Фото USA Today Sports

Менеджер российского боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что реванш между россиянином и мексиканцем Саулем Альваресом может не состояться.

«Реванш Альваресу не гарантирован. Нам нужно будет сесть и договориться, наша команда будет решать этот вопрос. Дима всегда хотел стать абсолютным чемпионом мира, эта цель сохраняется. Не исключаю, что следующий бой он проведет с победителем поединка между Джо Смитом и Артуром Бетербиевым», — приводит ТАСС слова Корнилова.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.

В интервью после боя оба спортсмена заявили, что согласны на реванш.

Источник: https://tass.ru/sport/14574689
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
0
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Теперь у бокса новый король! Как россиянин Бивол побил лучшего боксера мира Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов назвал сенсацией победу Бивола над Альваресом

В Госдуме отметили отсутствие гимна России перед боем Бивола и Альвареса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости