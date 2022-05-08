Менеджер Бивола заявил, что реванш с Альваресом может не состояться

Менеджер российского боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что реванш между россиянином и мексиканцем Саулем Альваресом может не состояться.

«Реванш Альваресу не гарантирован. Нам нужно будет сесть и договориться, наша команда будет решать этот вопрос. Дима всегда хотел стать абсолютным чемпионом мира, эта цель сохраняется. Не исключаю, что следующий бой он проведет с победителем поединка между Джо Смитом и Артуром Бетербиевым», — приводит ТАСС слова Корнилова.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.

В интервью после боя оба спортсмена заявили, что согласны на реванш.