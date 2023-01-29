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29 января, 15:50

Тимоти Брэдли: «Бетербиев терпелив и спокоен, даже когда находится под огнем»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) высоко оценил выступление чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) в бою с Энтони Ярдом (22-3).

«Бетербиев терпелив, он готов к любому развитию событий и всегда спокоен, даже когда находится под огнем, — сказал Брэдли ESPN. — Ты никогда не видишь его диких ударов. Он бьет резко и точно.

Бетербиев не заводится и не перегружает себя ненужными движениями. Это позволяет ему сохранять энергию. У него нет этих нервных движений. Я изучал Бетербиева и Ярда, и знал, что произойдет. Правда, я думал, что нокаут случится позже».

В субботу Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде на лондонском стадионе «Уэмбли».

Тимоти Брэдли
Артур Бетербиев
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