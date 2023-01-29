Энтони Фоулер: «Каллум Смит победит Бетербиева»

Британский боксер Энтони Фоулер (16-2) заявил, что обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Ярд может гордиться собой. По моему мнению, сейчас Каллум Смит победит Бетербиева», — написал Фоулер в Twitter.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.