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Сегодня, 15:07

Энтони Фоулер: «Каллум Смит победит Бетербиева»

Фоулер заявил, что Смит победит Бетербиева
Давид Хачатрян
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Британский боксер Энтони Фоулер (16-2) заявил, что обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Ярд может гордиться собой. По моему мнению, сейчас Каллум Смит победит Бетербиева», — написал Фоулер в Twitter.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
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