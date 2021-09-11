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Тайсон Фьюри: «Самый дорогой мне предмет в моем доме — это Библия»

03:35
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Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как предмет в своем доме он считает самым дорогим сердцу.

«Наверное, Библия, — говорит Фьюри на подкасте The Overlap. — У меня есть Библия, которую мне подарил дядя 14-15 лет назад. Я всегда кладу ее на тумбочку возле кровати. Не буду врать, что читаю ее каждый день, но она всегда рядом с кроватью, когда я дома. И если дом будет гореть, а жена и дети уже будут снаружи, то я вынесу из помещения только эту Библию».

9 октября Фьюри подерется с Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе.

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Никита Горшенин все материалы автора

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