Сауль Альварес победил турка Йылдырыма и защитил титулы WBA и WBC
07:58
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес победил турка Авни Йылдырыма и защитил чемпионские титулы WBC и WBA в суперсреднем весе.
Канело отправил Йылдырыма в нокдаун в третьем раунде, после чего тот сдался.
На счету 30-летнего Альвареса 55 побед, 1 поражение и 2 ничьих. Это была первая защита титулов для мексиканца. У 29-летнего Йылдырыма 21 победа и 3 поражения.
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