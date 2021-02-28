Сауль Альварес победил турка Йылдырыма и защитил титулы WBA и WBC

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес победил турка Авни Йылдырыма и защитил чемпионские титулы WBC и WBA в суперсреднем весе.

Канело отправил Йылдырыма в нокдаун в третьем раунде, после чего тот сдался.

На счету 30-летнего Альвареса 55 побед, 1 поражение и 2 ничьих. Это была первая защита титулов для мексиканца. У 29-летнего Йылдырыма 21 победа и 3 поражения.