Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Сауль Альварес победил турка Йылдырыма и защитил титулы WBA и WBC

07:58
Сауль Альварес. Фото Reuters
Сауль Альварес. Фото Reuters
Теги:

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес победил турка Авни Йылдырыма и защитил чемпионские титулы WBC и WBA в суперсреднем весе.

Канело отправил Йылдырыма в нокдаун в третьем раунде, после чего тот сдался.

На счету 30-летнего Альвареса 55 побед, 1 поражение и 2 ничьих. Это была первая защита титулов для мексиканца. У 29-летнего Йылдырыма 21 победа и 3 поражения.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир