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Головкин следующий бой проведет в декабре

09:20
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Промоутер Эдди Хирн в интервью DAZN прокомментировал возможный поединок между чемпионом IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Хайме Мунгуйей.

«Мы могли бы организовать этот бой в Японии. Это могло бы случиться в декабре. Мы могли бы сделать бой на Ближнем Востоке или даже в его родной стране. Как по мне, бой Головкина и Хайме Мунгуйи был бы интересен, как фанатам бокса, так и самой платформе DAZN», — заявил промоутер.

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