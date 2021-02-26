Головкин следующий бой проведет в декабре

Промоутер Эдди Хирн в интервью DAZN прокомментировал возможный поединок между чемпионом IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Хайме Мунгуйей.

«Мы могли бы организовать этот бой в Японии. Это могло бы случиться в декабре. Мы могли бы сделать бой на Ближнем Востоке или даже в его родной стране. Как по мне, бой Головкина и Хайме Мунгуйи был бы интересен, как фанатам бокса, так и самой платформе DAZN», — заявил промоутер.